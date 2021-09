Vaccin van Pfizer/BioNTech ook veilig en effectief voor 5- tot 11-jarigen

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is ook veilig en effectief bij vijf- tot elfjarigen. Dat blijkt uit fase 2/3-onderzoek, zo meldden beide bedrijven maandag in een persbericht. De bedrijven zullen de onderzoeksresultaten delen met het Amerikaanse en Europese geneesmiddelenagentschap om op die manier zo snel mogelijk een markttoelating te verkrijgen.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is voorlopig slechts goedgekeurd voor personen ouder dan twaalf jaar. Uit onderzoek bij 2.268 kinderen tussen vijf en elf jaar blijkt nu dat het vaccin - in een lichtere dosis - ook effectief is en geen grote bijwerkingen vertoont. Zo is het aantal opgewekte antilichamen vergelijkbaar met die bij personen van 16 tot 25 jaar en komen ook de bijwerkingen grotendeels overeen.

“Deze onderzoeksresultaten bieden een sterke fundering om een markttoelating aan te vragen voor kinderen tussen vijf en elf jaar”, reageert Albert Bourla, CEO van Pfizer. “We zullen de gegevens met spoed indienen bij de FDA en de andere agentschappen.”

Net als bij personen ouder dan twaalf zullen kinderen tussen vijf en elf twee doses van het coronavaccin toegediend moeten krijgen, met een interval van 21 dagen. De dosis ligt met 10 µg wel drie keer lager dan die die tot nog toe werd toegediend bij 12-plussers.

Beide bedrijven hebben ook nog twee andere deelstudies lopen: bij kinderen tussen twee en vijf jaar én kinderen tussen zes maanden en twee jaar. Die resultaten worden tegen het laatste kwartaal verwacht.