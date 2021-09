Deense topfavoriet blaast alle tegenstand weg op WK tijdrijden voor beloften, sterke Florian Vermeersch pakt brons

Hoe kwam de wereldtitel tot stand?

Zoals dat zondag ook bij de profs het geval was, zorgde de organisatie ervoor dat de meeste grote favorieten als laatste aan de start kwamen. Maar net zoals Remco Evenepoel dat zondag deed, was er ook al in het eerste deel een belofte die een toptijd neerzette: Lucas ‘Luke’ Plapp. De 20-jarige Australiër mocht zich opmaken voor een lange tijd in de ‘hot seat’.

Net als bij de profs begon het pas spannend te worden toen de laatste renners vertrokken. Achtereenvolgens kwamen Florian Vermeersch, Sören Waerenskold en Johan Price-Pejtersen heel dicht in de buurt. Uiteindelijk bleek de Deen Johan Price-Pejtersen veruit de sterkste.

Hoe deden de Belgen het?

De 20-jarige Jenno Berckmoes wou vooral ervaring opdoen en genieten op dit WK. De Gentenaar was achteraf ook tevreden met zijn prestatie. “Ik duwde mijn beste waardes ooit. Nog iets meer dan ik vooraf in mijn hoofd had. Meer zat er niet in”, reageerde Berckmoes tevreden voor de camera. Berckmoes klokte af op 35’56” en werd daarmee uiteindelijk xx

In tegenstelling tot Berckmoes stond Florian Vermeersch (22) wel met ambities aan de start. “Ik ga zowel op de tijdrit als op de wegrit voor het podium”, zei de renner van Lotto-Soudal vooraf. En terecht, zo bleek. Vermeersch reed een beresterke tijdrit en pakte brons. Nog maar de tweede medaille ooit voor een Belg op een wereldkampioenschap tijdrijden bij de beloften.

Nog iets opvallends dat u moet weten?

Bij het aansnijden van de eerste bocht ging de Colombiaan Victor Ocampo tegen de vlakte. Hij ging iets te hard in de remmen, waardoor zijn voorwiel blokkeerde. Geen lekkere start dus voor de Colombiaan.

LEES OOK. Pijnlijke uitschuiver: Colombiaan valt nog voor eerste bocht op WK tijdrijden voor beloften

Uitslag (top vijf)

1. Johan Price-Pejtersen (DEN)

2. Lucas Plapp (AUS) +10”24

3. Florian Vermeersch (BEL) +11”39

4. Soren Waerenskjold (NOR) +13”42

5. Mick van Dijke (NED) +24”41