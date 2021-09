Pro League gaat na zeven jaar op zoek naar nieuwe CEO: “Een prachtige uitdaging vanuit stevige startpositie”

Op de Raad van Bestuur van woensdag 15 september werd de voorgestelde procedure voor de nieuwe CEO van de Pro League unaniem goedgekeurd. Via een selectiecomité en een extern assessment zal de opvolger van Pierre François aangeduid worden. Die procedure vangt vandaag aan met de publicatie van de vacature. Het bestuur van de Pro League roept alle geïnteresseerden die menen het Belgische profvoetbal te kunnen versterken op om zich kandidaat te stellen voor de functie.

“De voorbije zeven jaar leidde Pierre François de organisatie, in soms woelige momenten, maar de resultaten mogen er zijn. Vandaag is de Pro League, met een recorddeal aan mediarechten, opnieuw volle stadions, en recordkijkcijfers, klaar voor de uitdagingen van de toekomst: het voetbal en de media consumptie zijn internationaal in een enorme stroomversnelling aan het professionaliseren en veranderen. Onze nieuwe CEO krijgt een prachtige uitdaging vanuit een stevige startpositie.”, aldus voorzitter Peter Croonen.

Eind juni 2022 zwaait Pierre François af als CEO van de Pro League. Hij zal in zijn laatste zes maanden aan het hoofd van de Pro League het aanwervingsproces en de eerste maanden van zijn opvolger begeleiden zodat de overgang voor zowel de nieuwe CEO, de clubs, partners en het Pro League team, vlot verloopt.