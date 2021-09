Geel boven: de best geklede sterren op de rode loper van de Emmy’s

Zondagavond werden de Emmy Awards voor de 73ste keer uitgereikt in Los Angeles. Het kruim van de Amerikaanse televisiewereld zakte af naar de city of angels in hun mooiste galajurken. Vooral een streepje geel was in trek bij actrices, net als (minimalistische) jurken in nudetinten.

© Chris Pizzello/Invision/AP

Anya Taylor-Joy uit The queen’s gambit in Dior Haute Couture. Zij wordt vergeleken met een Disney-prinses, namelijk Belle uit Belle en het beest.

© REUTERS

Een streepje geel – letterlijk – was ook te bespeuren bij Emerald Fennell uit The crown. Zij ging shoppen bij Valentino.

© Chris Pizzello/Invision/AP

Kaley Cuoco, die net aankondigde dat ze gaat scheiden en indruk maakt in The flight attendant, verscheen in een vrouwelijke creatie van Vera Wang in citroengeel met sandalen in dezelfde kleur.

© Chris Pizzello/Invision/AP

Mag het nog iets feller zijn? Jawel. Dat toont Michaela Coel uit I may destroy you in een neongele outfit van Christopher John Rogers.

© AFP

Naast gele jurken veel nude creaties. Elizabeth Olsen, genomineerd voor haar rol in serie Wandavision, liet zich kleden door haar zussen Mary-Kate en Ashley. Zij hebben met The row al jaren hun eigen label.

© AFP

Jurnee Smollett uit Lovecraft country kwam in Dior Haute Couture naar de Emmy’s. En het bijzondere aan de jurk is dat ze aanvankelijk als miniatuurversie werd gemaakt ...

© REUTERS

Gillian Anderson, die na 24 jaar nog eens een Emmy won, deed dat in een tweedelige jurk van Chloé. Ze mocht een beeldje mee naar huis nemen voor haar bijrol in The crown.

© REUTERS

Emma Corrin, die gestalte geeft aan prinses Diana in The crown, toonde de bijzonderste outfit van de avond. Op sociale media wordt haar hoofddeksel vergeleken met een badmuts, haar lange zwarte nagels zorgen dan weer voor een Halloweenachtig contrast met haar voor de rest heel lieflijke Miu Miu-look.

© REUTERS

Niet genomineerd, maar wel te gast om een award uit te reiken: Kerry Washington in een sensuele korsetjurk van Etro.

© Chris Pizzello/Invision/AP

Beanie Feldstein uit Impeachment brengt een beetje kleur en feestelijke vibes in een zalmroze Brandon Maxwell.

© Chris Pizzello/Invision/AP

Een beetje kerstfeer in combinatie met die rode loper, maar Yara Shahidi uit Grown-ish zorgde wel voor een bruisende passage in Dior Haute Couture.

© REUTERS

Nicole Byer, die het programma Nailed it host, maakte een verbluffende indruk in een paarse tulejurk van Christian Siriano.

© Chris Pizzello/Invision/AP

Sarah Paulson durfde het aan om rood te dragen op een rode loper en deed dat met respect voor een grote, huidige trend: volumineuze mouwen. De jurk van Carolina Herrera valt ook onder de noemer dopamine dressing. Ofwel: energetische kleuren dragen na een sombere coronaperiode.

© REUTERS

Kate Winslet bewijst als een van de weinigen dat klassiek zwart ook nog indruk maakt. Ze straalde in en design van Giorgio Armani.