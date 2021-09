Macron vraagt vergiffenis aan Algerijnse harki’s

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag namens zijn land vergiffenis gevraagd aan de harki’s, Algerijnen die tijdens de Algerijnse oorlog aan de zijde van de Fransen vochten. “Frankrijk heeft gefaald in zijn plichten tegenover hen”, zo zei hij.

In de oorlog, die duurde van 1954 tot 1962, kwamen rond een half miljoen Algerijnen en 30.000 Fransen om. Minstens de helft van de Algerijnse slachtoffers waren burgers. De oorlog eindigde in 1962 na ruim zeven jaar met de onafhankelijkheid van Algerije. De Algerijnse nationalisten van het Nationaal Bevrijdingsfront (FLN) beschouwden de ongeveer 200.000 Algerijnse huursoldaten in Franse dienst als collaborateurs. Een massaslachting volgde, waarbij 30.000 à 150.000 slachtoffers onder deze zogenaamde harki’s vielen.

“Tegenover de strijders wil ik onze dankbaarheid uitspreken en om vergiffenis vragen”, aldus Macron tijdens een receptie ter nagedachtenis aan de harki’s. “Frankrijk verzaakte aan zijn plichten tegenover de harki’s, hun vrouwen en kinderen”, zei het staatshoofd.

Macron had ook nog een aankondiging: “De regering zal voor het einde van het jaar met een project komen om de erkenning en het herstel van de harki’s in het marmer van onze wetten te verankeren”, klonk het.