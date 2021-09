Voor de tweede week op rij pakten de drie Limburgse eersteklassers alle drie de volle buit. Uniek, zoals ook de leidersplaats van Renolim Borgloon na toch een straf drieluik Herentals-Antwerpen-Châtelet. In tweede nationale won PIBO makkelijk de derby in Wellen en speelde Auto 5 Genk de nul van de tabellen. Meeuwen ging stevig de boot in tegen Huy.