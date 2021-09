Belgisch wielertalent Shari Bossuyt trekt naar topploeg Canyon-SRAM

Bossuyt komt deze week op het WK wielrennen in Vlaanderen in actie in de Mixed Team Relay (woensdag) en de wegrit bij de elite (zaterdag).

Op het voorbije EK in Italië werd ze bij de beloftes zevende in de tijdrit en achtste in de wegrit. Vorig jaar eindigde Bossuyt als derde in de BK-wegrit bij de elite, achter Lotte Kopecky en Jolien D’hoore.

Lotto Soudal Ladies kondigde verder de komst van Eefje Brandt, Mieke Docx en de Nederlandse Kylie Waterreus aan. Docx, die overkomt van Doltcini-Van Eyck, werd in 2019 vierde op het BK op de weg.