Fietsen in het hoofd — © roger dreesen

Oudsbergen

Met opvallende houten fietshoofden vestigt de gemeente de aandacht op jonge fietsers in de schoolomgeving. “Meer plaats voor de fietser en minder ruimte voor de auto. Dat is idee achter ‘fietsen in het hoofd’ ”, zegt burgemeester Marco Goossens.