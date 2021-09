Fietser onder invloed moet rijbewijs voor drie uur inleveren in Bilzen

Bilzen

De politie betrapte zondag in Bilzen twee bestuurders onder invloed. Op de Tongersestraat legde rond 18.30 uur een bestuurder een positieve speekseltest af. Hij had marihuana gebruikt. De 29-jarige moest meteen zijn rijbewijs voor twee weken inleveren.

In Meershoven werd een half uur later een twintiger uit Bilzen aan de kant gezet. Hij had 0,5 promille alcohol in het bloed en moest het rijbewijs voor drie uren inleveren. De man was met de fiets en kreeg behalve voor het rijden onder invloed ook een pv voor onveilig fietsgedrag. ppn