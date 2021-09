526 bestuurders te snel, topsnelheid van 143 km/uur in Bilzen

Bilzen/Hoeselt/Riemst

De politie controleerde afgelopen weekend in Bilzen, Hoeselt en Riemst op snelheid. Ze stelden de flits op in de Maastrichterstraat, Rode Kruislaan, Meershoven, Taunusweg, Heukelommerweg, Visésteenweg, Burgemeester Marresbaan, Tongersesteenweg en Groenstraat. 3.887 voertuigen passeerden de radar en 526 bestuurders deden dat te snel. Op de Taunusweg reed een op vier te hard. De hoogste snelheid van het weekend werd hier gemeten: 143 km/uur terwijl 70 is toegelaten. Voorts waren er nog overtredingen van automobilisten die sneller dan 80 km/uur reden in de bebouwde kom. ppn