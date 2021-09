Gestapo-teef. Mooie meid. Knappe madame. Poppemieke. Een kwart van de opmerkingen op posts van vrouwelijke ministers is seksistisch. Ook hun mannelijke collega’s krijgen, weliswaar een pak minder seksistische, bagger over zich heen. Dat becijferde Laura Spruyt, net afgestudeerd in de richting Politieke Communicatie aan UAntwerpen, in haar masterproef.