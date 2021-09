Elise Mertens zakt naar 18e plaats op WTA-ranking

Elise Mertens moet twee plaatsen prijsgeven op de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het vrouwentennis. Belgiës nummer 1 is nu 18e. In de dubbelranking zit ze na een week op de tweede stek opnieuw op de troon, ten koste van haar Taiwanese partner Hsieh Su-wei (4e).

Mertens ziet de Kazachse Elena Rybakina (16e) en de Tunesische Ons Jabeur (17e) in de enkelrangschikking over haar heen wippen, nadat ze afgelopen week op het WTA-toernooi in Luxemburg in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Tsjechische Marketa Vondrousova .

Helemaal bovenaan de ranking blijft de Australische Ashleigh Barty de nummer 1 voor de Wit-Russin Aryna Sabalenka en de Tsjechische Karolina Pliskova.

De Japanse Naomi Osaka tuimelt van de vijfde naar de achtste plaats. De Tsjechische Barbora Krejcikova (5e) en de Poolse Iga Swiatek (6e) boeken elk twee plaatsen winst. De Amerikaanse Sofia Kenin zakt van de zesde naar de zevende stek.

De Italiaanse Jasmine Paolini stijgt 23 plaatsen na haar eindzege in Portoroz, ze is nu 64e. De Deense Clara Tauson, die in Luxemburg de eindzege pakte, klimt van de 70e naar de 52e stek.

Alison Van Uytvanck (55e, +2) blijft de Belgische nummer 2. Greet Minnen is 75e (+3), Maryna Zanevska 102e (+2), Ysaline Bonaventure 133e (-2) en Kirsten Flipkens 137e (-12).