Kijkers vragen zich massaal af of Patrick Lefevere dronken was in ‘Vive le vélo’

Had Patrick Lefevere zondag tijdens ‘Vive le vélo WK’ op Eén geen glaasje teveel op, vragen kijkers zich massaal af op Twitter. Lefevere raakte tijdens de uitzending namelijk moeilijk uit zijn woorden en kwam wel heel vrolijk over. “Jammer dat zo iets wereldnieuws is”, reageert die wielerbaas, die een uitleg geeft voor zijn opgemerkte optreden.

De hashtag #ViveleVelo is sinds de uitzending van het programma op zondagavond trending op Twitter. De reden: volgens kijkers had de voormalige wielrenner Patrick Lefevere net iets te veel gedronken. Ook VRT-presentator Xavier Taveirne reageerde op Twitter: “Ik zou met Tom Dumoulin getrouwd kunnen zijn. En met Patrick Lefevere hebben we vanavond ook al een nonkel voor het dansfeest.”

Maar volgens Lefevere had het niets te maken met zijn alcoholconsumptie. Hij betreurt dan ook het feit dat er zo veel getweet wordt over de aflevering. “Ik heb diabetes en tijdens de aflevering had ik een hypo (een sterke daling van de bloedglucosespiegel, red.) maar dat kon ik niet zomaar eventjes gaan meten tijdens de uitzending. Als je zo iets voorhebt, dan kom je wel eens moeilijk uit je woorden”, klinkt het.

(lto)