Pelé stelt het beter na operatie aan tumor: “Een goed humeur is het beste medicijn”

Pelé heeft zondag op Instagram bevestigd dat hij het steeds beter stelt. Op een foto steekt de Braziliaanse voetballegende de vuist in de lucht “om elke betere dag te vieren”. Vrijdag werd hij opnieuw kort opgenomen op de afdeling intensieve zorg van het Albert Einstein-ziekenhuis in Sao Paulo. Begin deze maand onderging Pelé een operatie, waarbij een vermoedelijke tumor in de dikke darm werd verwijderd.