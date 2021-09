Belgian Cat Marjorie Carpréaux gaat aan de slag bij Namen

Basketbalclub Namen heeft de komst van de 34-jarige Marjorie Carpréaux aangekondigd. “Marjorie wordt de spelmaakster van de ploeg terwijl de Portugese Ines Matos Viana werkt aan haar herstel”, meldt de Belgische kampioen maandag in een persbericht.

Nadat de Belgian Cat afgelopen seizoen Castors Braine verliet, kwam ze begin september aan bij haar nieuwe Poolse club Poznan. Enkele dagen later keerde ze terug naar België. Een week geleden kondigde Carpréaux aan dat ze haar professionele carrière even op pauze zou zetten “na een zwaar jaar”. Carpréaux moest onder meer afscheid nemen van haar vader en de coronacrisis hakte er stevig op in.

Tussen 2005 en 2008 speelde Carpréaux al voor Namen, waar ze in 2010 ook enkele maanden vertoefde. Maandag sluit ze aan op training.

Ines Matos Viana liep in januari een zware knieblessure op. De Portugese werd geopereerd en kan naar verwachting pas binnen twee maanden haar rentree maken.