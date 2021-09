Beyoncé en Jay Z vieren vakantie op jacht van Jeff Bezos

Er is op vakantie gaan en er is op vakantie gaan zoals Beyoncé en Jay Z dat doen. Het koppel geniet samen met hun kroost van een weekje waterpret op een reusachtig jacht. En dat laten ze duidelijk merken op Instagram. De zangeres postte al meerdere foto’s van de luxe waarin ze momenteel vertoeft en daar heeft ze alle reden voor.

De Flying Fox. Zo heet het jacht waarop de supersterren hun vakantie doorbrengen. De ‘boot’ zou eigendom zijn van Amazon-miljardair Jeff Bezos, al werd dat nooit officieel bevestigd. De zangeres werd op 4 september 40 jaar en had dus een goede reden om zichzelf te trakteren op een leuk ‘reisje’. Het muzikale koppel zou het jacht huren en heeft daar een serieuze som voor moeten neertellen. Zeven dagen op de Middellandse Zee kost hen drie miljoen euro. Maar daar krijgen ze wel heel wat voor in de plaats. Twee helikopterplatforms, een zwembad, een bioscoop, een spa van vierhonderd vierkante meter, drie jetski’s, vier seabobs, zeven sloepjes om in rond te dobberen en een crew van 55 man. Ook kunnen er 25 mensen blijven slapen op de ‘boot’. De Flying Fox is 136 meter lang en heeft een maximumsnelheid van 20 knopen (37 kilometer per uur).

Al is de vraag of het powerkoppel dat kostenplaatje zal merken. Samen zijn ze goed voor ruim een half miljard euro.

