Hazard werd gewisseld en plots kantelde de wedstrijd voor Real Madrid: “Bemoedigende prestatie, maar hij zakte weer weg”

De Spaanse krant Marca zette Hazard op de dertiende plaats bij de 17 spelers die in actie kwamen bij Real Madrid. “Zijn eerste helft was uitstekend, maar daarna zakte hij weg. Maar nog steeds was dit een bemoedigende prestatie van de Belg.”

Bij 90min bleef hij steken op een 6 op 10. “Eén van zijn betere avonden bij Real Madrid. Hij creëerde meerdere kansen en kon enkele keren doorbreken met een dribbel. Nog niet op zijn top, maar de vraag is of dat ooit nog komt”, klinkt het wat cynisch.

“Hazard speelde op een nieuwe rol, op de nummer tien of als tweede spits”, stelt Managing Madrid. “Hij gaf zes belangrijke passes en had drie succesvolle dribbels. Hij zat op dezelfde golflengte als zijn aanvallende collega’s Karim Benzema en Vinicius Jr.” Van het forum van Real Madrid kreeg hij een erg positieve 8,5 op 10.

Zijn coach Carlo Ancelotti gaf achteraf aan dat hij tevreden was met Hazard. “Hij speelde goed en zocht de oplossingen”, stelde de coach aan Marca.