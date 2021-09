Twee op de drie vrezen dat ze geen deftig pensioen krijgen

“Denkt u dat u in de toekomst over een deftig pensioen zal beschikken?” Op die vraag antwoordt 66 procent van de Belgen negatief. “De mensen voelen wellicht ook aan dat er een financieringsprobleem is”, kadert professor Marjan Maes, pensioenexpert aan de KU Leuven. Bij vrouwen is de bezorgdheid het grootst: 72 procent (tegenover 59 procent van de mannen) vreest dat het pensioen dat ze van de overheid zullen krijgen ondermaats zal zijn. Wellicht speelt hierbij dat vrouwen vaker hun beroepsloopbaan (deels) opofferen om een grotere rol op te nemen in de zorg voor het gezin.

“We zien onszelf veelal niet tot 67 jaar aan de slag blijven in ons huidige beroep. De grens waarop we denken dat we onze job mentaal en/of fysiek niet meer aankunnen, trekken we op net geen 61 jaar.

Uit de peiling blijkt ook dat we het gebruik van de coronapas in het dagelijks leven best zien zitten. Wat 7 op de 10 Vlamingen betreft, mag de coronapas evengoed ingevoerd worden voor activiteiten in het dagelijks leven, zoals op restaurant gaan, voor een cultureel bezoek of voor een sportevenement. Nog een opmerkelijk iets: bijna de helft van de Vlamingen (48 procent) vermijdt Brussel momenteel omwille van de lagere vaccinatiegraad.