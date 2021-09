Eline uit ‘De mol’ verwacht eerste kindje

Eline Michiels (30), die in 2017 ontmaskerd werd als ‘De mol’ in het gelijknamige programma, is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakt ze op Instagram bekend.

“Wij kiezen nu nog zelf wanneer we slapen”. Dat schrijft de voormalige ‘mol’ op Instagram. Daarbij een foto van Michiels, haar partner, hun hond en de foto’s van de echo van haar kindje. Het koppel verwacht hun eerste kindje in maart 2022.

De politie-inspecteur nam deel aan het tv-programma ‘De mol’ en werd uiteindelijk ontmaskerd als de saboteur.

(sgg)