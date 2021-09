Frankrijk zegt ontmoeting met Britse defensieminister af na duikbootaffaire

Een deze week geplande ontmoeting tussen de Franse minister van Defensie Florence Parly en haar Britse evenknie Ben Wallace in Londen gaat niet door. Frankrijk heeft de vergadering afgezegd, zo vernam persbureau AFP zondagavond van een bron op het ministerie van Parly. De Franse beslissing komt er nadat een diplomatieke crisis is ontstaan tussen het land enerzijds en de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk anderzijds.

Het Britse ministerie van Defensie kon de afgelasting bevestigen noch ontkennen. Wallace “blijft over deze bijeenkomsten in gesprek met zijn Franse tegenhanger”, was daar te horen. “Wij blijven nauwe en vruchtbare relaties onderhouden op het vlak van defensie met Frankrijk, dat een trouwe bondgenoot blijft.”

Boris Johnson sust

Brits premier Boris Johnson probeerde later alvast de brokken te lijmen. Op een vlucht naar New York zei hij tegen journalisten dat de “heel vriendelijke relatie” tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk van “immens belang” is en dat de liefde van Londen voor Parijs “onuitroeibaar” is.

Het strategische partnerschap dat de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk afsloten – en dat de aanleiding vormt voor de diplomatieke crisis met Frankrijk – “is geenszins bedoeld als een nul-som en niet bedoeld als uitsluiting”, benadrukte Johnson voorts. “Het is niet iets waar iemand zich zorgen over moet maken en zeker niet onze Franse vrienden.”

“Leugens, bedrog, minachting”

Als gevolg van het partnerschap tussen de drie Angelsaksische landen schrapt Australië de in 2016 beklonken aankoop van twaalf Franse duikboten ter waarde van 90 miljard Australische dollar (56 miljard euro). In plaats daarvan zullen de Australiërs onderzeeërs met nucleaire aandrijving aanschaffen van de Amerikanen, en dat zit de Fransen dwars.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian sprak zaterdag van “een ernstige crisis” en “een grote vertrouwensbreuk”. Hij hekelde onder meer de “leugens”, het “bedrog” en de “minachting” van de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk.