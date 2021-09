Op elke foto leek Gabby dolgelukkig, tot de posts stopten: het relaas van een fout gelopen roadtrip

De Amerikaanse Gabby Petito (22) trok in juli samen met haar verloofde Brian Laundrie (23) op roadtrip. In een busje dat ze zelf verbouwden tot mobile home, zou het koppel vier maanden lang de mooiste natuurparken van Amerika bezoeken. De wereld kon volgen, via het Instagram-account van Gabby. En zoals wel vaker op sociale media zagen we een schijnbaar dolgelukkige jonge vrouw, poserend in de prachtigste landschappen. Tot er geen post meer volgde, Brian alleen thuiskwam, en de man even later zelf ook verdween. Nu is in een natuurpark het lichaam gevonden van wat zo goed als zeker Gabby is. Het relaas van een vreselijk fout gelopen roadtrip.