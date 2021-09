‘The Crown’ grote winnaar van Emmy Awards

Olivia Colman, die de Queen speelt in ‘The Crown’, kreeg een Emmy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in een dramareeks. — © REUTERS

Na de virtuele editie van vorig jaar zijn de 73ste Emmy Awards zondagnacht opnieuw op een echte awardshow in Los Angeles uitgereikt. Al moest door de coronapandemie wel ook een apart evenement georganiseerd worden in Londen om de beeldjes voor grote winnaar ‘The Crown’ te kunnen uitreiken.

Het aantal gasten in LA werd lager gehouden dan normaal en om het risico op een superspreader-evenement te beperken, moest iedereen gevaccineerd én onlangs negatief getest zijn. De show begon met een muzikale introductie – inclusief een rappende Rita Wilson – en eerbetoon aan Biz Markie. Na de nodige mopjes van gastheer Cedric The Entertainer werden de prestigieuze tv-prijzen uitgereikt.

Al was het uiteindelijk in Londen dat de meeste beeldjes werden overhandigd: dramareeks The Crown – dat samen met The Mandalorian de meeste nominaties achter zijn naam had, 24 – kon 8 overwinningen in de Primetime Emmy Awards in de wacht slepen. Tot een gat in de nacht Britse tijd, en slechts een paar uur voor ze alweer op de set verwacht werden, namen de Britten die nog niet naar de VS mochten vliegen prijzen in ontvangst.

The Crown gaat over het leven van de Britse koningin Elizabeth II. Ze wordt vertolkt door Olivia Colman, die bekroond werd als beste actrice in een dramareeks. Josh O’Connor, die prins Charles speelt, was dan weer de beste acteur. Voorts kaapte The Crown ook de prijzen voor beste vrouwelijke bijrol, beste regisseur en beste scenario weg. Pas na vier seizoenen schiet de Netflix-serie met de prijs van beste dramareeks de hoofdvogel af op de prestigieuze televisieprijzen.

Hoofdrolspeler van ‘Ted Lasso’ Jason Sudeikis werd uitgeroepen tot beste acteur in een komedie. — © AP

Naast The Crown mocht ook komedie Ted Lasso tevreden zijn, met 4 belangrijke prijzen. De reeks van Apple TV+, die draait rond een American Footballcoach die een Engelse voetbalclub gaat leiden, werd uitgeroepen tot beste serie in de categorie comedy. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis mag zich het komende jaar de beste comedyacteur noemen, terwijl ook de Emmy’s voor zowel de beste mannelijke als vrouwelijke bijrol naar de reeks gingen. Ted Lasso werd in totaal 20 keer genomineerd, een record voor het eerste seizoen van een komedie.

The Handmaid’s Tale moest de grootste teleurstelling verwerken: geen enkele van de 21 nominaties kon verzilverd worden.

De prijs voor de beste miniserie was weggelegd voor The Queen’s Gambit. De Netflix-productie vertelt het verhaal van een schaakwonder.

Streamingdienst Netflix triomfeerde met liefst 44 prijzen, als ook de eerder uitgereikte Creative Emmy Awards meegerekend worden.

Dit waren alle winnaars van de Primetime Emmy Awards:

Uitstekende beperkte reeks, anthologie of tv-film: The Queen’s Gambit

Uitstekende dramareeks: The Crown

Uitstekende komische reeks: Ted Lasso

Mannelijke hoofdrol in een dramareeks: Josh O’Connor (The Crown)

Vrouwelijke hoofdrol in een dramareeks: Olivia Colman (The Crown)

Mannelijke hoofdrol in een beperkte reeks of tv-film: Ewan McGregor (Halston)

Vrouwelijke hoofdrol in een beperkte reeks of tv-film: Kate Winslet (Mare of Easttown)

Mannelijke hoofdrol in een komische reeks: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Vrouwelijk hoofdrol in een komische reeks: Jean Smart (Hacks)

Mannelijke bijrol in een dramareeks: Tobias Menzies (The Crown)

Vrouwelijke bijrol in een dramareeks: Gillian Anderson (The Crown)

Mannelijke bijrol in een beperkte reeks of tv-film: Evan Peters (Mare of Easttown)

Vrouwelijke bijrol in een beperkte reeks of tv-film: Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Mannelijke bijrol in een komische reeks: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Vrouwelijke bijrol in een komische reeks: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Gastactrice in een dramareeks: Claire Foy (The Crown)

Gastacteur in een dramareeks: Courtney B Vance (Lovecraft Country)

Gastacteur in een komische reeks: Dave Chappelle (Saturday Night Live)

Gastactrice in een komische reeks: Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Competitieprogramma: RuPaul’s Drag Race

Variété-special (vooraf opgenomen): Hamilton

Variété-special (live): Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Variété-sketchreeks: Saturday Night Live

Variété-talkshow: Last Week Tonight with John Oliver

Schrijven voor een beperkte reeks, anthologie of tv-film: Michaela Coel (I May Destroy You)

Regisseren voor een beperkte reeks, anthologie of tv-film: Scott Frank (The Queen’s Gambit)

Regisseren voor een komische reeks: Lucia Aniello (Hacks, “There Is No Line”)

Schrijven voor een komische reeks: Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky (Hacks, “There Is No Line (Pilot)”

Regisseren voor een dramareeks: Hobbs (The Crown, War)

Schrijven voor een dramareeks: Peter Morgan (The Crown, “War”)

Regisseren voor een variété-special: Bo Burnham (Bo Burnham: Inside)

Regisseren voor een variété-reeks:Don Roy King (Saturday Night Live, Host: Dave Chappelle)

Schrijven voor een variété-reeks: Last Week Tonight with John Oliver