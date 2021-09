Lichaam dat voldoet aan beschrijving van vermiste influencer Gabby Petito (22) gevonden

De Amerikaanse politiedienst FBI heeft bevestigd dat een lichaam gevonden is dat zo goed als zeker van Gabby Petito (22) is, tijdens de zoektocht naar de vermiste influencer en haar verloofde Brian Laundrie (23).

Nadat eerder op zondag al werd bekendgemaakt dat een lichaam was gevonden, heeft de FBI tijdens een persconferentie meegedeeld dat het zo goed als zeker om Gabby Petito gaat. De FBI begon met medeleven aan te bieden aan haar familie nu zij rouwen om het verlies van hun dochter.

Daarna zei FBI-chef in Denver Charles Jones dat in de buurt van het kampeergebied waar gezocht werd, Spread Creek in Grand Teton National Park in de staat Wyoming, een lichaam is gevonden dat voldoet aan haar beschrijving. Er is nog geen volledige forensische identificatie gebeurd om honderd procent bevestiging te bieden. Ook de doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Dinsdag zal een autopsie uitgevoerd worden, meldt de lijkschouwer van Teton County.

De FBI en politie vragen nog steeds om informatie van personen die tussen 27 en 30 augustus in het kampeergebied verbleven waar de jonge vrouw het laatste gezien werd.

Zondagavond was de politie te zien aan het huis van haar verloofde Brian Laundrie en zijn familie in Florida, berichtte Fox News.

Verloofde ook vermist

De Amerikaanse Gabby Petito (22) trok in juli samen met Brian Laundrie (23) op roadtrip. In een busje dat ze zelf verbouwden tot mobile home, zou het koppel vier maanden lang de mooiste natuurparken van Amerika bezoeken. Maar Brian kwam vroegtijdig én alleen thuis op 1 september. Op 11 september werd Gabby als vermist opgegeven, nadat al sinds eind augustus niets meer van haar werd vernomen.

Brian werd ondervraagd, maar weigerde mee te werken aan het onderzoek. Hij bleek bij zijn terugkeer meteen een advocaat ingehuurd te hebben.

Op 14 september verdween ook van hem elk spoor, al zei Gabby’s familie niet te geloven dat hij ook vermist raakte, maar veeleer dat hij zich verstopte. Naar Brian wordt gezocht in het Carlton Reserve, een gigantisch natuurpark op zo’n 20 kilometer van zijn huis in Florida. Zijn familie, die de politie pas enkele dagen na zijn verdwijning inlichtte, zei dat hij naar dat park getrokken zou zijn.

Ruzie op roadtrip

Het koppel zou tijdens hun roadtrip meermaals heftige ruzie hebben gekregen. Op 12 augustus belde een getuige nog de politie om een mogelijk geval van huiselijk geweld te melden. De politie haalde de twee uit elkaar en sprak ruim een uur met hen. Brian had krabwondjes, en Gabby verklaarde dat ze hem geen pijn had willen doen. Het koppel moest de nacht apart doorbrengen.

Na de bekendmaking van de vondst van wat allicht Gabby’s lichaam is, heeft de advocaat van de Laundries in hun naam gereageerd dat het nieuws “hartverscheurend is” en dat de familie Laundrie bidt voor Gabby en haar familie.

