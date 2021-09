Amper vier renners waren er ooit in geslaagd hun wereldtitel in het tijdrijden te verlengen. Filippo Ganna (25) is voortaan de vijfde. Best symbolisch. Op de dag dat Tony Martin, de laatste grote heerser tegen de klok, zijn afscheid aankondigde, lijkt het tijdperk-Ganna ingetreden: “Sorry, België, maar ik wilde ook wereldkampioen worden.”