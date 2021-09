Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Gabby (22) en haar vriend

De Amerikaanse Gabby Petito (22) trok in juli samen met haar verloofde Brian Laundrie (23) op roadtrip. In een busje dat ze zelf verbouwden tot mobile home, zou het koppel vier maanden lang de mooiste natuurparken van Amerika bezoeken. Maar Brian kwam vroegtijdig én alleen thuis. Sindsdien is Gabby vermist. Maar even later verdween ook van Brian elk spoor.

Fox News meldt nu dat de FBI een lichaam gevonden heeft in het Grand Teton National Park, het natuurpark in Wyoming waar Gabby het laatst gezien werd. Er is nog niets bekend over de identiteit van het aangetroffen lichaam. Er zou een lijkschouwer ter plaatse aangekomen zijn en de speurhonden zouden de locatie verlaten hebben. De FBI geeft straks uitleg tijdens een persconferentie.

Naar Brian wordt gezocht in een gigantisch natuurpark op zo’n 20 kilometer van zijn huis.