“Kans op wolkenvelden maar het blijft droog”

Maandag kan er regionaal eerst ochtendgrijs voorkomen. Vervolgens krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft overal heel de dag droog.

De temperatuur loopt op naar een maximum tussen 18 en 21°C. De hoogste temperaturen zijn voor de regio’s waar de zon na het middaguur het meeste ruimte krijgt. Waar dat precies het geval zal zijn valt echter af te wachten.

De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht.

Tijdens de nacht naar dinsdag verdwijnt de bewolking en mede doordat de wind tevens wegvalt kan het flink afkoelen. We mogen dan ook minima tussen +6 en +8°C verwachten. In landelijke gebieden kan er grondmist ontstaan, vooral in valleien omdat het daar het sterkst afkoelt.

