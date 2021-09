Het kelderduel tussen Bregel en Herk FC was vooral door het boeiende scoreverloop best het volgen waard. De Genkenaren haalden het door een late goal van invaller Salamone na vlot voorbereidend werk van Açik (20) en Gölpek (19). Coach Verstraeten haalde opgelucht adem, z’n collega Meykens baalde. “Drie nederlagen op rij bij de start zijn we in Herk niet gewend.”