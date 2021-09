Bodycambeelden tonen hoe Amerikaanse vrouw voor verdwijning ruzie maakte met verloofde

De politie van de Amerikaanse staat Utah heeft beelden vrijgegeven van hun ontmoeting met de vermiste vrouw Gabrielle Petito. De bodycambeelden dateren van tijdens een roadtrip slechts enkele weken voor haar verdwijning en tonen de vrouw overstuur en in tranen.

Gabrielle Petito verdween tijdens een rondreis met haar verloofde Brian Laundrie. De ouders van de 22-jarige vrouw uit Florida gaven haar op als vermist, toen bleek dat ze hun dochter niet meer konden contacteren en haar partner wel al terug thuis was. Laundrie werd ondervraagd, maar weigert met de politie te praten over de verdwijning. Inmiddels is er al vier dagen niets vernomen van de man, hij wordt gezocht door de FBI.

(sh)