Jasper Geurts (foto) had met drie goals een ruim aandeel in de ruime zege van Veldwezelt tegen KMR Biesen B. Smeermaas pakte de volle buit in Eigenbilzen en klampt aan. Door een administratieve fout gaf Rekem A, in plaats van de U17, forfait in Herderen-Millen. De fout kon niet meer rechtgezet worden. (nm)