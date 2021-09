Vulkaan barst uit op Canarische eilanden: enorme aswolk te zien

Op het Canarische eiland La Palma is een vulkaan in het gebied Cumbre Vieja aan het uitbarsten. Dat hebben de lokale autoriteiten gezegd.

Er was de voorbije dagen al hevige seismische activiteit opgemerkt. Nu zegt de lokale overheid dat een uitbarsting is begonnen in het gebied Cabeza de Vaca, bij de gemeente El Paso. Volgens de Spaanse krant El Pais was er een zware ontploffing. Er is een grote aswolk te zien.

De autoriteiten hadden mensen in de buurt van het vulkaangebied al opgeroepen een koffer klaar te maken voor het geval er zou worden overgegaan tot evacuatie.

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia drie weken lava spuwde. Anders dan Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife is La Palma geen populaire toeristische bestemming van de Canarische eilanden.

