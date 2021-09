N-VA viert 20-jarig bestaan in Bokrijk: "In 2024 in helft van gemeenten meebesturen.". — © TV Limburg

"In 2024 willen wij in de helft van de Limburgse gemeenten meebesturen." Dat zeggen N-VA kopstukken Steven Vandeput en Zuhal Demir naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de partij. De N-VA zit vandaag in 15 gemeentebesturen mee aan de knoppen. Na de verkiezingen van 2024 heeft de partij de ambitie om in minstens 21 gemeenten mee de plak te zwaaien, en zich zo naar eigen zeggen dé gemeenschapspartij van Limburg te noemen.