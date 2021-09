Antwerp is er maar net in geslaagd om promovendus Seraing opzij te schuiven in de Jupiler Pro League. The Great Old kwam in eigen huis op achterstand in de tweede helft, maar in het slotkwartier werd die achterstand nog helemaal omgebogen. Michael Frey zorgde eerst voor de gelijkmaker, in de slotminuten maakte Bilzenaar Pieter Gerkens er nog 2-1 van.