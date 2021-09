Vice-praeses Gentse studentenclub 13 uur na nachtje stappen in Overpoort zwaargewond op straat aangetroffen

Wat is er vrijdagnacht gebeurd met de vice-praeses van studentenclub Politeia in Gent? Dali van Buynder kwam na een nachtje stappen niet thuis en pas zaterdagmiddag werd hij teruggevonden met een grote hoofdwonde. Hij is er erg aan toe.

Van Buynder vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur vanuit het café Porter House bij de Overpoort en is die nacht niet thuisgekomen. Pas 13 uur later, zaterdagmiddag rond 17.30 u, vond een voorbijganger hem op straat aan de campus Plateau in de Jozef Plateaustraat. Hij had een grote hoofdwonde en was in de war. Nadien ging zijn toestand snel achteruit. De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis en ligt nu op intensieve zorg.

Liesbet De Pauw, woordvoerder bij de politie van Gent, zegt dat er een onderzoek loopt.

De studentenvereniging van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen doet intussen via Twitter een oproep naar getuigen. Want voorlopig weet niemand wat er precies is gebeurd. Kreeg hij ruzie? Is hij aangevallen? Of maakte hij een zware val? Niemand weet het voorlopig.

Het parket van Gent heeft nog niet gecommuniceerd over de zaak.