Na een jaar onderbreking kon de kermis in Geistingen weer doorgaan. Het werd een echt volksfeest.

Behalve kermis was er ook een ambachtenmarkt en een braderie. Ook het goede doel, met de mensen van Wens Ambulancezorg Kinrooi, kreeg aandacht. Je leest er dinsdag alles over in de Goednieuwskrant.