Filippo Ganna verontschuldigt zich bij Belgen na nieuwe wereldtitel: “Winnen in je thuisland is geweldig, maar ik wou vandaag ook winnen”

Een Belgisch feestje leek lange tijd in de maak, want aan de eerste twee tussenpunten had Wout van Aert de snelste tijd in handen. Aan de eindstreep mocht het echter niet zijn: titelverdediger Filippo Ganna mocht na een geweldig tweede deel opnieuw met de regenboogtrui pronken, voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. “Ik hoop die trui het komende jaar eer aan te doen”, aldus de Italiaan.