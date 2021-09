Koning Filip en gezin fietsen door Gent voor autoloze zondag: “Leuk, zo’n beetje sporten”

Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen hebben het goede voorbeeld gegeven tijdens autoloze zondag. Ze maakten een fietstocht door de Arteveldestad. Wat de koning van de fietstocht vond? “Fantastisch”, klinkt het, “Heel leuk zo’n beetje sporten in een mooie stad.”

Tijdens het tochtje stopten ze ook bij de recent gerenoveerde Boekentoeren, die negen jaar in de steigers stond. Enkel prins Gabriël (18) was niet aanwezig. Hij zit momenteel al in Engeland, waar hij de laatste jaren van zijn schoolcarrière zal doorbrengen.

(tact)