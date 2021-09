Opnieuw commotie rond ‘Belast de rijken’-jurk op Met Gala: ‘Ontwerpster betaalt zelf belastingen niet’

Het is nog niet gedaan met de kritiek op de ‘Tax the Rich’- jurk die de Amerikaanse democrate Alexandria Ocasio-Cortez droeg tijdens het Met Gala. Dit maal is de kritiek gericht aan haar ontwerpster die nu zelf beschuldigd wordt van belastingontduiking.

Bron: New York Post

Het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez krijgt opnieuw kritiek op de jurk die ze droeg tijdens het Met Gala. Op de witte jurk stonden in het rood de woorden ‘tax the rich’ oftwel ‘belast de rijken’. Ze kreeg al heel wat kritiek vanuit conservatieve kant. Zo noemden ze haar bijvoorbeeld hypocriet omdat ze in een dure jurk op een van de meest exclusieve events ter wereld verscheen - tickets kosten zo’n 30.000 dollar.

Maar dit keer is het haar ontwerpster Aurora James die kritiek krijgt omwille van de jurk. In een uitgebreid artikel van de Amerikaanse krant New York Post wordt James nu zelf beschuldigd van belastingontduiking. Daarnaast zou ze ook heel wat schulden hebben.

De vrouw zou drie openstaande belastingvorderingen hebben ter waarde van 14.798 dollar (12.600 euro). Dat voor verzuim van loonbelasting. Dat schrijft de New York Post. De openstaande betalingen zouden dateren van 2018 en 2019, maar James zou sinds 2015 al 15 vorderingen gehad hebben.

Volgens de Post zou de Internal Revenue Service (IRS) in de twee jaar vóór de pandemie ook zes federale pandrechten - de wettelijke vordering van de overheid op een eigendom wanneer iemand een belastingschuld niet betaalt - op haar bedrijf gelegd hebben voor een bedrag van 103.220 dollar (88.000 euro). Ook hier gaat het om verzuimde loonbelasting.

James en Ocasio-Cortez hebben beiden nog niet gereageerd op de kritiek.