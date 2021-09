Voeren

Op zondag 19 september heeft in Moelingen de 1ste communie plaats gevonden. Negen kinderen stonden er centraal in de misviering die voorgegaan werd door pastoor Louis Stassen. Ook in ’s-Gravenvoeren ontvingen zes kinderen in de viering van 11 uur voor het eerst de Heilige Communie en was de kerk feestelijk versierd voor deze gelegenheid met vlaggetjes. Op zondag 26 september om 11 uur vindt in Remersdaal de 1ste communie plaats.