Ludiek protest tegen mondmaskerplicht: Evy maakt danscafé van haar kapsalon

Onder meer kapster Evy Kempeneers uit Nieuwerkerken moet haar mondmasker dus voorlopig aanhouden. Al ziet ze toch een kleine opening om daaraan te ontsnappen: ik maak van mijn zaak gewoon een danscafé, waar je toevallig ook je haar kan komen doen. Dan is dat verfoeide mondmasker toch niet meer nodig? De kapster - die ook bekend is op de videoapp TikTok - postte prompt een ludiek filmpje. Daarop is te zien dat haar kapperszaak nu een danstent is. Al swingend kapt ze één van de klanten, terwijl die het glas heft in de kappersstoel. “Het is een grapje,” zo benadrukt ze. “We blijven gewoon kappen, zonder wilde beats op de achtergrond.” Of kapperszaken met dat soort creatieve aanpassingen überhaupt echt aan de laatste coronamaatregelen kunnen ontsnappen is dan ook twijfelachtig.

Toch is de creatieve kapster niet aan haar proefstuk toe. Toen in november vorig jaar alle kapperszaken dicht moesten omwille van corona, toverde ze haar zaak om tot de ‘pussycat’. Aanvankelijk leek het er vorig jaar immers nog op dat prostitutie wel mogelijk bleef. Toen postte de Nieuwerkerkse een ludiek filmpje in haar zaak met rood neonlicht, terwijl ze sensueel met haar schaar zwaaide. Ook dat was een grapje, al wil ze namens alle kappers wel het beroep verdedigen doorheen de moeilijke coronatijd.