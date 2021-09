Maasmarathon doorkruist Moelingen

Moelingen-Voeren

De Maasmarathon die Visé en Maastricht aandeed doorkruiste zondag ook het dorp Moelingen (Voeren).

Tal van lopers die deelnamen aan de marathon, aan de halve marathon, aan een kwartje of gewoon kozen voor de vijf kilometer maakten er een leuke sportieve gebeurtenis van. In het centrum van Moelingen aan de brug over de Berwijn was het bijzonder druk. Supporters kwamen er hun lopers, vrienden of famlieleden aanmoedigen. Een bandje zorgde voor een leuk opzwepend samba ritme. De organisatoren hadden een unieke grensoverschrijdende route in het hart van Europa, door het Belgische en Nederlandse platteland, langs rustige paden, uitgestippeld. (nm)