The Starlings out met tinnitus door “menselijke fout”

Pijnlijk euvel voor The Starlings: Kato Callebaut (30) en Tom Dice (31) kampen beiden met tinnitus na een optreden zaterdagavond. Door een technische fout heeft het koppel last van een hoge fluittoon in hun oren. Op doktersadvies annuleren ze hun concert van zondag.

“Zaterdag ging het mis tijdens een privéoptreden”, laat het muzikale stel weten. “Daardoor kregen we enorme feedback – een luide en hoge fluittoon – in onze oren. Een menselijke fout, met helaas een grote impact.”

Dat heeft ook gevolgen voor de show die zondag in Herent gepland stond. “Op voorschrift van de dokter moeten we onze oren laten rusten. Dus moeten we, met pijn in ons hart, de show van vandaag annuleren. Pijnlijk want we genieten telkens hard van ons publiek tijdens optredens.” The Starlings hopen binnenkort hun geannuleerde concert in te halen.

(dvg)