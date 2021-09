Taliban vragen internationale gemeenschap om hulp

Een woordvoerder van de taliban in de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om meer hulp te geven aan het land. De taliban zouden hulp “ten zeerste verwelkomen”, zei hij waarna hij ook benadrukte dat de islamitische heersers van het land geen terroristen zijn.

Woordvoerder Matiullah Ruhani zei dat de hulp de vorm kan aannemen van investeringen, wederopbouwprojecten “of elke vorm van humanitaire steun voor de regering of de burgers van Afghanistan”. De taliban zouden hulp “ten zeerste verwelkomen”, voegde hij er nog aan toe.

De taliban veroverden Kunduz vorige maand. Daarna volgde een snelle opmars en kreeg de beweging uiteindelijk het hele land onder controle. De laatste Amerikaanse troepen verlieten Afghanistan eind augustus, waarmee een einde kwam aan een militaire missie die bijna twee decennia had geduurd.

Ruhani bekritiseerde de internationale gemeenschap voor het steunen van de in zijn ogen “corrupte regering” in Afghanistan die de afgelopen twintig jaar regeerde. “De taliban hebben vrede gebracht in Afghanistan”, zei hij.

Regeringen in de hele wereld beraden zich over de beste manier om met de nieuwe machthebbers in Afghanistan om te gaan. De taliban hebben een slechte staat van dienst inzake mensenrechten, wat twijfel zaait bij donoren. Uit het land komen sinds de machtsovername opnieuw berichten dat vrouwen en meisjes uit het openbare leven en van scholen geweerd worden.