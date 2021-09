Belangrijkste ingrediënt ontbreekt voor echt voetbalfeest in Patro - THES: doelpunten!

Deze Limburgse derby moest dit keer een feest worden. Een prachtige reuze tifo in het sfeervak bracht meteen de nodige stemming in de tribunes. Jammer genoeg sloeg de vlam nooit over op het veld waar wel een overvloed aan goede wil getoond, maar nooit het belangrijkste ingrediënt voor een écht voetbalfeest: doelpunten. “Terechte uitslag,” klonk het achteraf in beide kampen al kostte het Patro iets meer moeite deze conclusie te trekken.