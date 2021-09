Amy Schumer laat baarmoeder en blindedarm verwijderen

De Amerikaanse comédienne Amy Schumer heeft haar baarmoeder en blindedarm laten verwijderen, zo liet ze zelf weten op Instagram.

De 40-jarige Amy Schumer moest de operatie ondergaan, omdat ze aan endometriose lijdt. Dat is een erg pijnlijke chronische ziekte waarbij de cellen van het baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder voorkomen. “Mijn baarmoeder is eruit”, zegt Schumer in een video op Instagram.

De comédienne en actrice beviel twee jaar geleden nog van een zoontje, Gene. De endometriose werd vastgesteld toen er bij haar keizersnede hevige complicaties optraden.

(mtm)