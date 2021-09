De eerste avondwedstrijd in het Burgemeester M. Sleurs-stadion is voor Lindelhoeven geen feest geworden en draaide op een sisser uit. In de derby tegen Hamont speelde de thuisploeg geen kans bijeen. Trainer Chris Corens (LHVV) pleitte verzachtende omstandigheden. De Hamontse T2 Werner Follon zag zijn ploeg verdiend winnen.