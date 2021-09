Vandenbroucke hoopt op snelle beslissing voor derde prik in woonzorgcentra

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt dat hij met zijn collega’s uit de regio’s deze week een beslissing kan nemen over een derde prik aan bewoners van woonzorgcentra. Volgens hem zijn er vandaag geen argumenten voor een derde vaccinatieronde bij 65-plussers. Dat heeft Vandenbroucke zondag verklaard in De Zevende Dag op Eén.

Maandag of dinsdag verwacht de minister een wetenschappelijk advies over het toedienen van een derde prik. Volgens hem zijn er aanduidingen dat die aangewezen kan zijn voor de typische bewoners van woonzorgcentra: hoogbejaarden die kwetsbaar zijn en bij wie de vaccinatie al een poos geleden is gebeurd.

Wat er moet gebeuren met bijvoorbeeld 80-plussers die thuis wonen, is nog een punt van discussie. In elk geval zijn er geen indicaties die wijzen op de nood om alle 65-plussers opnieuw te vaccineren. In woonzorgcentra zitten echter veel kwetsbare personen samen én de derde prik zou er volgens Vandenbroucke relatief gemakkelijk te organiseren zijn.

De minister is er ook voorstander van dat bezoekers aan woonzorgcentra, maar ook ziekenhuizen, zou worden gevraagd een Covid Safe Ticket voor te leggen, en dat om de bewoners en patiënten te beschermen. Zelf wil hij daar geen verplichting voor opleggen. Daarover moeten de deelstaten beslissen, vindt hij.