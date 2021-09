Ongebruikte taxi’s worden moestuin voor werkloze chauffeurs

Knalroze of een fel oranje, met een groen dakje bovenop. Zo ziet een verlaten “taxikerkhof” in de Thaise hoofdstad Bangkok er nu uit. Alle onbruikbare taxi’s zijn er omgetoverd tot moestuintjes. In Thailand sloeg het coronavirus hard toe. In het land, dat vooral van toerisme leeft, waren zeer strenge coronamaatregelen van kracht. Taxichauffeurs hadden geen werk meer en kozen ervoor om terug naar huis te keren, met als gevolg dat er honderden taxi’s onbruikbaar werden.