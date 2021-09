Bestaat er nog een sekstape van Kim Kardashian?

De beroemde Amerikaanse hiphopmanager Wack 100 claimt dat er een nooit eerder uitgebrachte sekstape bestaat van Kim Kardashian en haar ex Ray J. Meer nog: hij beweert bij roddelwebsite TMZ dat hij de tape zelf in zijn bezit heeft. De advocaat van Kardashian ontkent echter alles. “Die man zoekt gewoon wanhopig naar aandacht.”

In 2000 maakte Kim Kardashian samen met haar toenmalige vriend Ray J een sekstape die zeven jaar later - toen het koppel al uit elkaar was - uitlekte en in geen tijd de wereld rondging. De intussen 40-jarige Kardashian dankt er grotendeels haar bekendheid aan.

Nu beweert Wack 100, een 43-jarige hiphopmanager die geboren werd als Cash Jones, echter dat er nog meer beelden bestaan van de twee voormalige tortelduifjes. Beelden die hij naar eigen zeggen op zijn laptop heeft staan en nu - “als teken van respect” - aan Kardashians ex Kanye West wil geven. “Omdat Kim de moeder is van zijn kinderen.”

De advocate van Kim Kardashian ontkent alles. “Die man is gewoon wanhopig op zoek naar aandacht en probeert Kim en Kanye hier gewoon mee te pesten. Het is erg jammer dat sommige mensen zulke uitspraken doen om hun vijftien minuutjes roem te krijgen.”

Wie gelijk heeft, is voorlopig niet bekend. Feit is wel dat Wack 100 ook in het verleden de controversiële uitspraken niet schuwde. Zo liet hij zich al eens oneerbiedig uit over rapper Tupac, iets wat hem een pak rammel van bokser Mike Tyson opleverde. (mtm)