Moelingen/Voeren

Het voorbije weekend hebben vrijwilligers van het kermiscomité De Stoet in Moelingen zwerfvuil opgehaald in de straten van het dorp. Dit gebeurde na de septemberkermis in de dorpskern. Voorheen hadden leden van Voerbelangen reeds na de overstromingen een opruimactie ondernomen langs de Berwijn richting Schans.