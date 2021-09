Boeken en media-aanbod Davidsfonds Herk-de-Stad zondag te kijk op ‘Vers Geperst’

‘Vers Geperst’ loopt in de voormiddag van 10 tot 12 uur en in de namiddag ben je van 14 tot 18 uur welkom in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. De afdeling biedt wat lekkers voor de inwendige mens aan. Je kan ter plaatse ook al je bestelling doen. LW